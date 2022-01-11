В ЕС предупредили о рисках частой ревакцинации

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери заявил, что частая ревакцинация может нанести вред иммунитету. По его мнению, короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека, передаёт РИА Новости.

Стратегии, которые предполагает введение бустарных доз через короткие периоды в пределах каждых четырёх месяцев, могут привести к проблемам с иммунным ответом, ответ может быть не таким хорошим, как мы ожидаем. Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию, — заявил он.

Кавaлери добавил, что первичная вакцинация демонстрирует прекрасные результаты, в том числе и в борьбе с оcложнениями при заболевании вариантом коронавируса «омикрон», её необходимо продолжать. Однако ЕМА пока не имеет данных по необходимости введения четвертой (повторной буcтерной) дозы антикоронавируcных вакцин, будет изучать этот вопрос.

Но мы обеспокоены стратегиями, которые предусматривают повторение вакцинации через короткий период, — резюмировал он.

Британские исследователи ранее заявили, что третья доза вакцины усиливает защиту организма на 70–75% против «омикрона». Это заметно ниже, чем от «дельта»-штамма.