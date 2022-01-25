В Британии назвали овощи, провоцирующие рак

Исследователи из Всемирного фонда исследования рака выяснили, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. Причиной названо добавление при консервации соли и кислоты, сообщает Daily Express.

Специалисты пояснили , что высокое содержание соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка. Она также способствует усилению выработки соединений, содержащих нитрозогруппу. Излишнее употребление соли ведёт к первичному повреждению клеток, а как следствие — к раку, считают исследователи.

Раком желудка называется злокачественная опухоль, происходящая из эпителия слизистой оболочки желудка. Она способна развиваться в любом отделе и распространяться на другие органы. Частыми факторами, которые влияют на развитие онкологии, кроме курения и особенностей окружающей среды, считается также специфичность диеты.

Ранее стало известно, что частое употребление некоторых продуктов может привести к раку. Доктор Александр Мясников перечислил пять из них — белый сахар, белая соль, белый рис, белые макароны и белый хлеб. По его словам, «белые» продукты вызывают ожирение, которое из-за высокого уровня инсулина в крови может перейти в диабет. А он, в свою очередь, провоцирует рак. Онкологическим болезням диабетики подвержены в восемь раз чаще остальных людей.