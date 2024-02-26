Уролог рассказала, какой орган страдает от давления раньше сердца Уролог Малик: проблемы с давлением в первую очередь могут сказаться на эрекции

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Разрушение сосудов под воздействием давления внутри организма может в первую очередь у мужчины сказаться на потенции, а не на сердце, заявила уролог Рене Малик на своем YouTube-канале. Повышенное давление в артериях может затруднить попадание крови в половой член и, следовательно, затруднить достижение эрекции. Со временем это приводит к хронической гипоксии, которая может привести к фиброзу или рубцеванию ткани, что усугубляет эректильную дисфункцию.

На самом деле это может повлиять на ваш пенис, прежде чем оно повлияет на какую-либо другую часть вашего тела, например, на сердце, потому что артерии полового члена значительно меньше, чем артерии, ведущие к сердцу, — заявила Малик.

По словам врача, не существует специального медицинского лечения, призванного обратить вспять ослабление ткани, но есть ряд вещей, которые можно делать для поддержания полового здоровья. Они универсальны и для всего организма.

Все, что вы делаете для улучшения своего здоровья, с помощью питания и физических упражнений, будет способствовать здоровью тканей всего тела, включая пенис, — сказала доктор.

О том, что проблемы с эрекцией могут быть связаны с гипертонией, говорил кардиолог и телеведущий Александр Мясников. До этого в Лёвенском католическом университете в Бельгии заявили, что у мужчин с эректильной дисфункцией риск смерти на 51% выше, чем у тех, кто не страдает от подобных проблем. Исследователи проанализировали состояние здоровья 1913 пациентов пяти европейских медицинских центров.