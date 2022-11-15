Уролог раскрыл, какие болезни и привычки приводят к импотенции Уролог Громов: импотенция грозит алкоголикам и любителям снотворного, антидепрессантов и анаболиков

Врач-уролог Сергей Громов рассказал NEWS.ru, что проблемы с эндокринной системой, различные опухоли — доброкачественные и злокачественные, инсульты, рассеянный склероз, а также хронический алкоголизм угрожают импотенцией. Он подчеркнул, что также может возникнуть нейрогенная эректильная дисфункция на фоне поражения ЦНС и периферической нервной системы.

Импотенция развивается​ на фоне поражения ЦНС (головной и​ спинной​ мозг) и периферических нервных структур из-за опухолей, эпилепсии, инсультов, болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного склероза, сосудистых заболеваний головного мозга, алкоголизма, — сказал Громов.

Медик отметил, что мужские проблемы также возникают при варикозной болезни вен малого таза и нижних конечностей или при сужении стенок артерий.

Есть еще психогенные причины эректильной дисфункции. Например, негативный первый сексуальный опыт, конфликт в отношениях,​ определенные сексуальные предпочтения, строгое воспитание и религиозные убеждения. Кроме того, навредить мужчине могут снотворные и седативные препараты, гормоны​, анаболики и антидепрессанты, — подытожил Громов.

Ранее эндокринолог Мария Бакутина заявила, что фастфуд и лакрица опасны для потенции. Фастфуд может привести к избытку соли, жиров и углеводов, а лакрица блокирует фермент, трансформирующий андростендион в тестостероне. Это негативно отражается на мужском здоровье.