Учёный заявил, что 60% россиян имеют избыточную массу тела

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Группа учёных из медицинского колледжа Бейлора (США) сообщили о самом вкусном средстве от болезней сердечно-сосудистой системы. Этим продуктом оказался шоколад. Как отметили специалисты, потребление лакомства даже раз в неделю снижает риск развития болезней сердца.

Американским специалистам пришлось провести комбинированный анализ исследований, в которых рассматривалась связь между поеданием шоколада и сердечно-сосудистыми недугами. В процессе работы эксперты изучили данные более 300 тысяч человек. В итоге выяснилось,...