Учёный заявил, что 60% россиян имеют избыточную массу тела

Примерно 60% жителей России имеют избыточную массу тела. Об этом в разговоре с журналистами сообщил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.
Также он отметил, что 25% граждан РФ страдают от ожирения. Данный фактор является одной из причин возникновения у россиян сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Именно они главным образом приводят к смертности и к сокращению ожидаемой продолжительности жизни, — цитирует Тутельяна РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, диетолог, регулярный участник теле- и радиопередач профессор Маргарита Королёва назвала причины ожирения среди жителей России.
По её словам, россиянам не хватает денег на полезную еду.