Учёные заявили о появлении нового варианта коронавируса

https://static.news.ru/photo/cdea31c0-3e2a-11eb-ae72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look press

Учёные в Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса, который распространяется быстрее. Об этом заявил министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.

Несколько дней назад мы благодаря нашим генетикам обнаружили новый вариант COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первоначальные исследования показали, что новый вариант распространяется быстрее, чем уже известные варианты, — цитирует РИА Новости чиновника, выступившего в палате общин.

Эксперт подчеркнул, что в данное время зарегистрировано около тысячи заражений новым типом вируса в 60 районах на юге Англии, а число заражений быстро растёт.

При этом министр отметил, что у учёных нет оснований говорить о том, что новая мутация коронавируса может приводить к тяжёлому течению заболевания. Также нет оснований считать, что новый тип не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.

Хэнкок добавил, что ВОЗ проинформирована о новом типе вируса. В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы.

В июле стало известно, что во вьетнамском городе Дананг была выявлена вспышка инфекции, вызванная новым типом коронавируса. Учёные тогда предупредили, что он гораздо опаснее и агрессивнее формы СОVID-19, которая распространяется по миру. По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжёлому состоянию. Были подтверждены четыре случая заражения новым типом, писал NEWS.ru.