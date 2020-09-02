Учёные заявили, что обратить ранний диабет вспять может похудение

https://static.news.ru/photo/09c84d92-ecde-11ea-b603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Demurez/imageBROKER.com/Global Look Press

Повышенная масса тела является более важным фактором развития сахарного диабета, чем наследственность, выяснили учёные Кембриджского университета и университета Милана.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные 445 765 человек из биобанка Великобритании, средний возраст которых составил 57,2 года. Риск развития диабета второго типа оценили на основе 6,9 миллионов генов и индекса массы тела (ИМТ). Участники были разделены на пять групп в зависимости от их генетической предрасположенности к данному заболеванию и на пять групп в зависимости от их веса. Результаты исследования опубликованы в EurekAlert.

Мы провели это исследование, чтобы выяснить, может ли сочетание наследственного риска с текущим индексом массы тела (ИМТ) выявить людей с самым высоким риском развития диабета. Тогда усилия по профилактике могут быть сосредоточены на этих людях, — пояснили авторы исследования.

Эксперимент продолжался до тех пор, пока средний возраст его участников не достиг 65,2 лет. Диабет второго типа развился у 31 298 человек, при этом у людей с самым высоким ИМТ риск диабета был в 11 раз выше, чем у участников группы с самым низким ИМТ. Отмечается, что это соотношение не зависит от генетической предрасположенности.

Результаты показывают, что большинства случаев диабета можно избежать, удерживая ИМТ ниже порогового значения, которое вызывает аномальный уровень сахара в крови. Это означает, что для предотвращения диабета необходимо регулярно оценивать как ИМТ, так и уровень сахара в крови. Попытки снизить вес имеют решающее значение, когда у человека начинают развиваться проблемы с уровнем сахара в крови. Также возможно обратить вспять диабет, сбросив вес на ранних стадиях до того, как произойдет необратимое повреждение, — сказал участник исследования профессор Ференс.

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