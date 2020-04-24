Учёные в РФ нашли способ повторно использовать одноразовые маски

https://static.news.ru/photo/aefd0480-863e-11ea-b0a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frankhoermann/Sven Simon/Global Look Press

Сотрудники кафедры физической химии МИСиС разработали средство для дезинфекции использованных медицинских масок, других средств защиты и любых поверхностей.

Разработанный препарат — спиртозоль, представляющий собой суспензию наночастиц меди в растворе антисептика. Частицы останутся активными несколько дней после применения и будут разрушать вирусы при попадании на обработанную поверхность.

Обычно маски рекомендуют выбрасывать через два часа использования. С нашим средством можно использовать их повторно: сначала промыть в растворе хозяйственного мыла, просушить и обработать снаружи медным раствором, — цитирует «МК» доцента кафедры Георгия Фролова.

Как писал NEWS.ru, в России ежедневно используют более 12 миллионов защитных масок. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, треть из них страна получает из Китая.