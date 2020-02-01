https://static.news.ru/photo/833bd624-4524-11ea-9097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Университета Ланьчжоу получили снимки лёгких китаянки, у которой три дня назад диагностировали коронавирус. Изменения в органах пациентки можно было спутать с обычной пневмонией.

Болезнь привела к сильной трансформации, передаёт Business Insider. На изображении появились большие белые пятна, которые означают наполняемость лёгких жидкостью.

Если бы вы не знали об этой вспышке, вы бы посмотрели снимок и просто сказали: «Хорошо, у этого пациента пневмония», — рассказал Парас Лакхани, радиолог из Университета Томаса Джефферсона, который не участвовал в исследовании, но изучил изображения.

Он отметил, что пневмония так быстро не прогрессирует.

Больная поступила в медицинское учреждение с температурой 38,9 и сильным кашлем. Женщина приехала в город из Ухани, которая считается эпицентром распространения коронавируса.

Как писал NEWS.ru, эпидемия пневмонии, вызываемой вирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.

В России зафиксировали два случая заражения коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.