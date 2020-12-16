Учёные создали тест для оценки нанесённого ущерба лёгким при COVID-19

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Учёные Массачусетской клинической больницы общего профиля в Бостоне (США) разработали тест для выявления локализации коронавируса при тяжёлых формах поражения лёгких. Тест помогает визуально оценить нанесённый организму ущерб и выработать верную терапевтическую тактику.

Поиск наиболее затронутых частей лёгкого как раз и помогает не только проводить успешную общую антивирусную терапию, но и действовать точечно, — рассказал один из авторов исследования Дэвид Тинг.

Разработанные тесты позволили выявить две фазы инфицирования у пациентов с тяжёлой степенью поражения лёгких. На ранней фазе высокий уровень вируса в лёгких заставляет клетки организма выбрасывать в кровь большое количество генов, синтезирующих интерфероны, выступающие в роли иммунных защитников клеток от проникновения коронавируса. Во второй фазе в тканях лёгких происходят уже практически необратимые морфологические изменения, восстановление которых невозможно даже в том случае, когда с помощью интерферонов организму удавалось справиться с инфекцией.

Учёные напомнили, что в настоящее время лечение коронавируса эффективно лишь при ранней диагностике, более позднее выявление очагов поражения лёгких может оказаться малопродуктивным, пишет Nature Communications.

Ранее в Москве появился уникальный сервис оценки тяжести пневмонии «КТ-калькулятор» — нейронная сеть для оценки степени поражения лёгких. Сервис, созданный на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек, помогает по анализу крови спрогнозировать вероятность лёгкого, среднего или тяжёлого течения пневмонии и принять решение о дальнейшем лечении. Нейронная сеть сопоставляет данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов с ковидной пневмонией с результатами КТ этих же пациентов, сообщал NEWS.ru.