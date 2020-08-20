Учёные сообщили причину повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c10e2e2a-e37b-11ea-9380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Учёные из Массачусетской больницы общего профиля в США выяснили, по какой причине человек может повторно заразиться коронавирусной инфекцией нового типа.

Для этого научные специалисты провели исследование селезёнки и лимфатических узлов скончавшихся пациентов с ранее диагностированным заражением COVID-19. Учёные выяснили, что в исследуемых органах нет герминативных центров, которые являются неотъемлемой частью устойчивого ответа иммунитета.

Как сообщили эксперты, при тяжёлом течении коронавирусной инфекции в организме вырабатывается очень большое количество сигнальных молекул — цитокина TNF. И появляются они при осложнениях именно в тех местах, где, как правило, происходит формирование герминативных центров.

Специалисты пришли к выводу, что при такой ситуации некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, и не один раз, сообщается в журнале Cell.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Гонконга, который четыре месяца назад переболел коронавирусом, снова заразился во время поездки в Европу. Предполагается, что случай инфицирования не имеет отношения к ситуации, когда в организме выздоровевших пациентов выявляются слабые остатки вируса.

Как считает микробиолог Юэн Квок-юн из Университета Гонконга, у 33-летнего пациента уровень вирусной нагрузки во второй раз оказался «довольно высоким».