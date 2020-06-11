Учёные сообщили о неожиданном симптоме болезни в связи с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d5551448-ac8a-11ea-aff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgu/dpa/Global Look Press

Группа учёных из Университета Ливерпуля в ходе исследования обнаружила новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией нового типа и заболеваниями поджелудочной железы.

По словам специалистов, среди рассматриваемых в работе пациентов с заражением COVID-19 была выявлена отдельная группа. По большей части её представителями оказались молодые мужчины, страдающие от избыточного веса или ожирения. Позднее у них диагностировали острый панкреатит, обнаружив при этом общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.

Данные симптомы, отметили учёные, являются нетипичными для обычного течения указанного заболевания. Как отмечают авторы исследования, обращая внимание на этот показатель, врачи смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях, передаёт журнал Gastroenterology.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус не только захватывает различные территории планеты, но и осваивает новые локализации в человеческом организме. Следы COVID-19 обнаруживают в мышечной ткани сердца. Он вызывает нарушения в работе системы кровообращения и приводит к развитию тяжёлых заболеваний. Медики прогнозируют всплеск сердечных недугов в ближайшее время.