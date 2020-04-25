Учёные рассказали о возможности заражения COVID-19 через грязный воздух

https://static.news.ru/photo/efb5e9e0-86f4-11ea-b8a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simona Chioccia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фрагменты коронавируса могут оседать на частицах грязи в воздухе. К такому выводу пришли итальянские учёные.

Исследователи спешат успокоить — неизвестно, какое время частицы вируса могут выживать на такой «поверхности». Кроме того, нет данных о том, какое количество вирусных частиц может налипать на грязь в воздухе, передаёт The Guardian.

Вместе с тем учёные предполагают, что если COVID-19 действительно может выживать, находясь в воздухе, то человечество ждёт новая волна заболеваний. Особенно стоит поберечься жителям районов, где воздух загрязнён.

Ранее NEWS.ru писал, что даже полное соблюдение режима самоизоляции не гарантирует отсутствие риска заразиться коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией вакционопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, COVID-19 настолько коварен, что может распространяться через вентиляцию в доме.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.