https://static.news.ru/photo/61c896a2-b916-11e9-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из США выяснили, какое действие алкоголь, кофеин и никотин оказывают на сон человека.

Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Sleep , чай и кофе не оказывают влияния на сон в случае, если они употребляются за четыре часа до отбоя. А вот никотин повышает вероятность появления бессонницы.

В ходе исследования учёные наблюдали за 785 добровольцами в течение пяти тысяч дней. Эти люди записывали в дневник количество выпитых алкогольных напитков, чая, кофе и выкуренных сигарет. При этом специалисты учитывали индивидуальные особенности участников.

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