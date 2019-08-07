Учёные из США выяснили, какое действие алкоголь, кофеин и никотин оказывают на сон человека.
Согласно их исследованию, опубликованному в журнале
В ходе исследования учёные наблюдали за 785 добровольцами в течение пяти тысяч дней. Эти люди записывали в дневник количество выпитых алкогольных напитков, чая, кофе и выкуренных сигарет. При этом специалисты учитывали индивидуальные особенности участников.
Ранее News.ru писал о том, что дефицит энергии возникает у взрослых людей в 15–16 часов. Взбодриться в это время помогут продукты, богатые белком и клетчаткой, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).