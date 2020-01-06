https://static.news.ru/photo/fe0d5ef2-32ac-11ea-b3ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулярное занятие физическими упражнениями и приём здоровой пищи помогут человеку продлить свою жизнь примерно на десять лет. Об этом сообщили научные сотрудники Гарвардского университета Амстердамского университета прикладных наук.

Учёные проводили исследование, прежде чем прийти к указанному выводу, на протяжении 20 лет. В течение данного срока специалисты наблюдали за состоянием здоровья более 100 тысяч 50-летних людей.

Результаты длительного эксперимента показали, что имеющие по четыре-пять полезных привычек женщины жили приблизительно на десять лет дольше тех, кто вниманием к своему здоровью не отличался. Следящие за состоянием собственного организма мужчины «экономили» примерно восемь лет, сообщается в журнале British Medical Journal.

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