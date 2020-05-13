Учёные объяснили, может ли вызвать коронавирус бесплодие

https://static.news.ru/photo/81831686-9497-11ea-b86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/dpa/GlobalLookPress

Российские учёные рассмотрели предположение китайских врачей из Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University) о том, что коронавирус может вызывать бесплодие у женщин и осложнять течение беременности.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов сообщил, что пока теория не несёт научный характер и на эту тему мало исследований, сообщает 360tv.ru.

Он пояснил, что TORCH-инфекции влияют на плод, особенно если женщина заразилась до зачатия или в первый триместр беременности. И это в конце концов может привести к бесплодию, если их не лечить.

Конечно, опасность от этой инфекции есть, но этих опасностей, в том числе предполагаемых и пока не доказанных, уже пальцев на двух руках не хватит. Это предположение осталось пока предположением. По идее, по аналогии с другими инфекциями коронавирус может влиять на фертильность, но доказательств этому пока нет, — привели слова Сергея Нетёсова на портале 360tv.ru.

Он также посоветовал не планировать зачатие сразу после выздоровления. Биолог рекомендует подождать два-три менструальных цикла.

Если у женщины была инфекция и она от неё вылечилась, то не надо зачинать ребенка сразу после этого. Надо, чтобы прошел один или два цикла месячных, чтобы вирус исчез из организма, и чтобы все репродуктивные процессы нормализовались, — процитировали Сергея Нетёсова на портале 360tv.ru.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов сообщил, что пока исследования китайских учёных имеют начальную стадию, поэтому не стоит их воспринимать, как уже доказанные. Однако он отметил, что женщине во время любой эпидемии нужно проходить обязательно комплексный осмотр организма, прежде чем планировать беременность.

Ранее NEWS.ru писал, что в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на прерывание беременности в России. В организации объяснили, что во время пандемии, такие неплановые операции, как аборт могут способствовать распространению инфекции COVID-19 среди женщин, совершающих аборт, членов их семей, а также среди медицинского персонала.