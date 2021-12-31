Учёные обнаружили необычную пользу кофе

Употребление кофе снижает риск хронических болезней печени. К такому выводу пришли учёные из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов. По мнению специалистов, их открытие очень важно для стран с низкими доходами, где у людей мало возможности получить качественную медицинскую помощь, пишет издание The Mirror.

Учёные исследовали данные 495 585 человек, взятые из Биобанка Великобритании. Выяснилось, что у тех, кто употреблял кофе регулярно, риск хронических заболеваний печени снижался на 21%, а вероятность избежать смерти при них повышалась на 40%.

Кроме того, благодаря содержащимся в кофе веществам — кавеолу и кафестолу — на 20% уменьшался риск жирового гепатоза печени.

Мы делаем вывод, что кофе оказывает профилактическое воздействие, защищая от хронических заболеваний печени. Это очень ценно для стран с низкими доходами, где у людей меньше возможностей получить качественные медицинские услуги и где самая высокая нагрузка от хронических печёночных болезней, — сказал автор исследования Оливер Кеннеди.

Ранее сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала , что нужно делать, чтобы усилить бодрящий эффект от кофе. Для этого нужно пить его реже. Из-за упадка сил и сонливости, которые люди традиционно испытывают зимой, они начинают налегать на кофе, однако частое употребление имеет обратный эффект и при чрезмерном употреблении напитка бодрящий эффект кофеина будет снижаться в разы.

По её словам, можно использовать особый приём под названием power nap. Для этого нужно выпить чашечку кофе, а затем прилечь на полчаса поспать. В результате к моменту, когда человек проснётся, как раз начнёт действовать кофеин. А организм при этом уже получил заряд бодрости благодаря короткому сну. В этот момент человек почувствует настоящий заряд бодрости.