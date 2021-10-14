Учёные назвали шесть продуктов, способных укрепить иммунитет

Эксперты назвали шесть самых полезных продуктов, способных укрепить иммунитет. В числе продуктов, обладающих антимикробным и иммуностимулирующим воздействием, называют брокколи, кефир, чернику, красный сладкий перец, чеснок и шпинат. Об этом пишет портал Live 24.Ru.

Так, в брокколи содержатся витамины А, С и Е, а также ряд антиоксидантов, которые полезны для здоровья сердца и пищеварения. Обилие витамина С можно найти и в красном сладком перце. В нём также присутствует бета-каротин, который преобразуется в организме в витамин А. В чернике содержится пигмент антоциан, защищающий от инфекций дыхательные пути, а кефир улучшает микрофлору кишечника, обладает антибактериальным, противовоспалительным, антиаллергенным и даже антиканцерогенным воздействием.

Одним из самых популярных продуктов, защищающих от осенних микробов, является чеснок. В нем содержится много витаминов и полезных веществ вроде витамина В6, селена и марганца. А шпинат благодаря содержанию флавоноидов, каротиноидов и витаминов С и Е может бороться не только с вирусами, но и некоторыми видами рака.

Ранее врач Михаил Гинзбург посоветовал россиянам укреплять иммунитет безалкогольным глинтвейном. Свой выбор он объяснил тем, что входящие в его состав специи и фрукты не только укрепляют иммунитет, но обладают в том числе и противовоспалительным эффектом.