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Учёные назвали простой способ понизить артериальное давление

11:08, 29 августа 2020
Фото: Unsplash

Способствовать снижению артериального давления может ежедневное употребление оливкового масла. К такому выводу пришли учёные из университета Ла Троба в Мельбурне.

Исследовали провели клинические испытания кардиозащитных свойств на 50 добровольцах с различным жизненным опытом и пищевыми привычками. Половина из них в течение трёх недель добавляла в повседневному рациону масло первого отжима, а другая половина — рафинированное. Через две недели перерыва эксперимент повторили.

Результатом эксперимента стало то, что у людей из первой группы на 2,5% снизилось центральное артериальное давление и на 2% — периферическое систолическое, сообщает MedicalXpress

Специалисты связали такой эффект с наличием в оливковом масле большого количества различных активных соединений. В нём, в частности, содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты после десятилетнего наблюдения за людьми с разным рационом пришли к выводу, что оливковое масло и рыба являются лучшими продуктами средиземноморской диеты для сохранения работы мозга.

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