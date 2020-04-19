Названы полезные для мозга продукты

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Рыба и оливковое масло — лучшие продукты средиземноморской диеты для сохранения работы мозга. К такому выводу пришли эксперты после десятилетнего наблюдения за людьми с разным рационом.

Американские и испанские учёные проследили, как действуют на мозг сырые фрукты, овощи, цельные злаки, орехи, бобовые, рыба и оливковое масло. В эксперименте принимали участие две группы людей: с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера и без неё. За их рационом наблюдали 10 лет, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что те, кто придерживался диеты дольше, сохраняли мыслительные функции, и у них реже проявлялись признаки болезни Альцгеймера вне зависимости от того, была ли у них к ней предрасположенность. При этом лучшие показатели были у тех, кто употреблял много рыбы и оливкового масла.

Как писал NEWS.ru, по словам экспертов-медиков, для оздоровления сердца и сосудов хорошо подходит средиземноморская диета. В борьбе с хроническими воспалениями могут помочь чеснок и оливковое масло. В них содержатся вещества аллицин и олеокантал, оказывающие на организм общий оздоровительный эффект.