Учёные назвали полезные для здоровья свойства пива

Умеренное потребление пива может быть полезно для здоровья в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли испанские учёные, отчёт которых опубликовал международный журнал Nutrients.

Отчёт был составлен на основе исследований, которые проводились в период с 2007 по 2020 годы. В их ходе изучалось влияние на здоровье пива с различным содержанием алкоголя, а также безалкогольного.

По словам специалистов, регулярное потребление пива до одной бутылки в неделю даёт «защитный эффект» от сердечно-сосудистых заболеваний. Пожилым людям «очень небольшое количество» пива полезно для снижения риска переломов, поскольку в нём присутствуют соединения, которые укрепляют кости и зубы.

При умеренном потреблении пенного напитка у мужчин снижается риск развития диабета. Учёные пояснили, что у тех, кто полностью отказывается от алкоголя, значительно чаще возникают нарушения регуляции глюкозы.

Ещё одним полезным свойством пива является повышение в организме уровня хорошего холестерина. Кроме того, оно регулирует переработку плохого холестерина. Однако данный эффект возникает только при употреблении не более 50 граммов пива в день, отметили учёные.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности распития пива в жару. Она пояснила, что пиво способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению жидкости в межклеточном пространстве. Иными словами, оно вызывает обезвоживание и перераспределение воды в разных секторах организма. Это ведёт к нарушению и ухудшению метаболизма, негативно сказывается на состоянии человека.