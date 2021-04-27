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Учёные назвали красный перец гарантом долголетия

18:12, 27 апреля 2021
Фото: unsplash.com

Регулярное употребление в пищу красного острого перца оказывает положительное влияние на продолжительность жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований американских учёных.

Они пришли к выводу, что употребление в пищу чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также регулирует уровень глюкозы в крови. Это связано с наличием в перце капсаицина — соединения, которое придаёт ему характерный вкус.

В эксперименте приняли участие 570 тысяч человек из США, Италии, Китая и Ирана. Выяснилось, что среди тех, кто регулярно включал перец в рацион, снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а от онкологических заболеваний — на 23%.

Вместе с тем экспериментаторы признали, что достоверной информации о механизме защитного действия красного перца пока нет. Поэтому им потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить результаты наблюдений.

Ранее диетолог Наталья Денисова назвала красный перец в числе стимуляторов притока крови к половым органам, что благотворно влияет на сексуальное желание.

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