Учёные нашли взаимосвязь температуры тела и развития COVID-19

https://static.news.ru/photo/55315f80-d776-11ea-aa1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Учёные Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке провели исследование и выяснили, что температура тела при первоначальном обращении за медицинской помощью пациентов с коронавирусной инфекцией, может показать дальнейшее развитие заболевания COVID-19.

Степень повышения температуры может отражать тяжесть воспаления. <...> Низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза. Вместе с тем максимальная температура тела также значимым образом связана с уровнем смертности. На каждые 0,5 °C увеличения температуры приходится значимый прирост смертности, причем у пациентов с максимальной температурой > 40,0 °C уровень смертности достигал 42%, — привели сообщение из исследования «Известия».

Учёные отметили, что у всех пациентов был один общий симптом — лихорадка. Также исследование показало, что из группы пациентов со значительно низкой температурой тела (ниже 35,5 °C), умирали около 44%, а из группы пациентов с повышенной температурой тела (выше 40 °C), смертность достигла 42%.

Исследователи отметили, что мониторинг температуры тела пациентов с COVID-19 может в дальнейшем помочь в прогнозировании уровня смертности.

Пока остается неизвестным, помогает ли целенаправленное снижение высокой температуры у тяжелобольных пациентов с COVID-19 ослабить воспалительную реакцию и улучшить исходы. Для ответа на этот вопрос необходимы дополнительные исследования, — процитировали учёных на портале «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве театры, цирки и концертные залы обязаны проверять температуру посетителей на входе. Людей с визуальными признаками ОРВИ (кашель, насморк, слабость) или температурой больше 37 градусов не будут пропускать внутрь.