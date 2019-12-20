https://static.news.ru/photo/f7b48338-23fb-11ea-854e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Ringlstetter/imagebroker.com/Global Look Press

В Бразилии выявили связь между количеством сделанных человеком приседаний и продолжительностью его жизни. Об этом расскажет специальный тест, который разработали научные сотрудники из Университета Мактилла.

В его основе — простые приседания. Их нужно выполнять, скрестив ноги и сев на пол. Затем необходимо вернуться в исходное положение без помощи рук. Согласно выводам учёных, те, кто может выполнить это упражнение более семи раз, не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Беспокоиться стоит тем, у кого данный показатель оказывался значительно меньше. Учёные подчёркивают, что данное тестирование носит рекомендательный характер и позволяет провести диагностику возможных осложнений, передаёт «ГлавУфа».

Ранее австралийские учёные выяснили, что естественная продолжительность жизни человека — 38 лет. Такие данные исследователи получили, проанализировав совокупные геномы разных организмов, писал NEWS.ru.