Учёные из Японии рассказали о помощи цветов при снятии стресса

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При взгляде на цветы у человека на 3,4% понижается уровень кровяного давления. Также при этом на 21% понижается уровень гормона, повышающего стресс. Об этом журналистам сообщила старший научный сотрудник Национальной организации исследований в области сельского хозяйства и продовольствия Японии Хироко Мотидзуки.

Если во время стресса смотреть на цветок, у человека начинают меньше действовать два участка мозга — мозжечковые миндалины и гиппокамп. Именно они участвуют в формировании эмоций. При снижении активности миндалины сокращаются негативные эмоции, которые вызываются отрицательными образами. Когда же меньше работает гиппокамп, происходит подавление неприятных воспоминаний. И то, и другое последовательно происходит при взгляде на цветы. То есть, цветы могут помочь человеку забыть о плохих воспоминаниях и избавиться от негативных эмоций.

Мотидзуки сказала, что это открытие было сделано экспериментальным путём. Участники исследования в течение 20 минут смотрели на разные изображения, в том числе со змеями и цветами. Учёная напомнила, что до появления фотографий люди украшали цветами дома, тем самым избавляясь от стресса. Также цветы — неизменный атрибут похорон. С их помощью человек избавляется от стресса, вызванного потерей кого-то из близких.

Если вы хотите уменьшить стресс и улучшить настроение, смотрите на цветы или их изображение. Я рекомендую это и сейчас для снятия психологического стресса, вызванного распространением нового коронавируса, — приводит слова Мотидзуки РИА Новости.

Исследовательница подчеркнула, что в будущем намерена изучить разницу в воздействии на психику живых цветов и изображений.

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