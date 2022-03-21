Учёные исследовали воздействие коронавируса на головной мозг

Учёные из университета Хаддерсфилда исследовали, как коронавирус воздействует на головной мозг, сообщает Live 24. Спайковый белок коронавируса способен проникать в клетки мозга, как и в другие органы, следует из результатов, опубликованных в американском научном журнале Molecular Neurobiology.
Из-за этого у больных может возникать потеря памяти, «мозговой туман», спутанность сознания или снижаться концентрации внимания.
Исходя из полученных данных, учёные
Ранее врач-невролог клиники «Рассвет» Елена Ляшенко сообщила, что деменция — это синдром, а не болезнь, и возникает она из-за поражения сосудов мозга, болезни Альцгеймера или Паркинсона. Некоторые учёные прогнозируют эпидемию болезни Альцгеймера в связи с коронавирусом, хотя данных, чтобы установить взаимосвязь, пока недостаточно, отметила она.
За минувшие сутки в России выявили 28 709 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост менее 30 тысяч заразившихся зафиксирован впервые с 16 января. Всего с начала пандемии в стране заболели более 17,6 млн человек.