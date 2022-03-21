Учёные исследовали воздействие коронавируса на головной мозг

Учёные из университета Хаддерсфилда исследовали, как коронавирус воздействует на головной мозг, сообщает Live 24. Спайковый белок коронавируса способен проникать в клетки мозга, как и в другие органы, следует из результатов, опубликованных в американском научном журнале Molecular Neurobiology.

Из-за этого у больных может возникать потеря памяти, «мозговой туман», спутанность сознания или снижаться концентрации внимания.

Исходя из полученных данных, учёные нацелились на изучение того, способен ли коронавирус вызвать развитие болезни Альцгеймера или Паркинсона. Они будут изучать это в следующих исследованиях.

Ранее врач-невролог клиники «Рассвет» Елена Ляшенко сообщила, что деменция — это синдром, а не болезнь, и возникает она из-за поражения сосудов мозга, болезни Альцгеймера или Паркинсона. Некоторые учёные прогнозируют эпидемию болезни Альцгеймера в связи с коронавирусом, хотя данных, чтобы установить взаимосвязь, пока недостаточно, отметила она.

За минувшие сутки в России выявили 28 709 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост менее 30 тысяч заразившихся зафиксирован впервые с 16 января. Всего с начала пандемии в стране заболели более 17,6 млн человек.