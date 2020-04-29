Учёные доказали свойство чаги убивать все известные вирусы

https://static.news.ru/photo/23612fec-8ab6-11ea-bfa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tocekas/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Специалисты из новосибирского ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучили противовирусный эффект около пятисот образцов, полученных из чистых культур сибирских высших грибов. В результате они выявили наиболее перспективные штаммы, активные в отношении ВИЧ-1, вирусов герпеса, гриппа разных субтипов, натуральной оспы, а широко известный в народной медицине берёзовый гриб (чага) подавлял абсолютно все исследованные вирусы.

Высокую противовирусную активность показали также некоторые другие виды трутовиков, а также весёлка обыкновенная, вёшенки лёгочная и устричная, — сообщает издание СО РАН «Наука из первых рук».

По мнению учёных, грибы не только повышают иммунитет — их биоактивные вещества могут воздействовать на вирусы напрямую, конкурируя с вирусными частицами за поверхностные клеточные рецепторы, с помощью которых те прикрепляются и проникают внутрь клетки-хозяина.

Как писал NEWS.ru, исследователи из расположенной в Сингапуре медицинской школы Duke-NUS предложили использовать метод иммунотерапии для лечения инфекционных заболеваний, а не только рака. Предложенная терапия основана на использовании так называемых вирус-нацеливающих рецепторов, которые встраиваются в Т-лимфоциты пациента и распознают раковые или заражённые клетки. Метод показал эффективность при лечении онкобольных, и сингапурские учёные указали на его потенциал при борьбе с ВИЧ или коронавирусом. Авторы исследования отметили, что применение иммунотерапии против вирусов не до конца изучено, но указали на успешные испытания терапии против гепатита В.