Учёные доказали способность кверцетина побеждать вирусные инфекции

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Растительный флавонол кверцетин, содержащийся во многих фруктах и овощах, обладает мощным противовирусным действием и может быть использован в борьбе с инфекциями.

В исследовании, опубликованном в журнале Viruses, говорится, что кверцетин способен нарушать репликацию многих вирусов. На ранних стадиях инфекции он препятствует проникновению вирусов гриппа А в клетки-мишени.

Кроме того, кверцетин может снизить риск смерти из-за тяжёлых осложнений, связанных с гриппом. В исследованиях на клеточных культурах соединение показало ингибирующее действие против вирусов H1N1 и H3N2, а также против вирусов гриппа B, которые менее восприимчивы к лекарственным препаратам, чем грипп A.

Кверцетин содержится в красных яблоках, тёмной вишне, красном винограде, какао, листовой зелени, чёрном и зелёном чае.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные выявили, в каких продуктах содержатся элементы, предотвращающие рак кишечника. Возникновению заболевания препятствуют флавоноиды — растительные вещества, которые входят в состав многих фруктов и овощей, таких как виноград, баклажаны и клюква.