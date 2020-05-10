Учёные доказали способность кверцетина побеждать вирусные инфекции

Растительный флавонол кверцетин, содержащийся во многих фруктах и овощах, обладает мощным противовирусным действием и может быть использован в борьбе с инфекциями.
В исследовании,
Кроме того, кверцетин может снизить риск смерти из-за тяжёлых осложнений, связанных с гриппом. В исследованиях на клеточных культурах соединение показало ингибирующее действие против вирусов H1N1 и H3N2, а также против вирусов гриппа B, которые менее восприимчивы к лекарственным препаратам, чем грипп A.
Кверцетин содержится в красных яблоках, тёмной вишне, красном винограде, какао, листовой зелени, чёрном и зелёном чае.
Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные выявили, в каких продуктах содержатся элементы, предотвращающие рак кишечника. Возникновению заболевания препятствуют флавоноиды — растительные вещества, которые входят в состав многих фруктов и овощей, таких как виноград, баклажаны и клюква.
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