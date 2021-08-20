Туляремия, энцефалит, лихорадка: какие инфекции передаёт укус комара

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Через укус комара человеку могут передаваться туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадка Западного Нила, Батаи, Синдбис, Леса Семлики и ряд других свойственных для России инфекций. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, через укус комара человеку может передаваться целый ряд возбудителей эндемичных, то есть, свойственных для Российской федерации болезней.

Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей <...> туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, Леса Семлики, — говорится в сообщении ведомства.

Также комары могут передавать инфекции, совершенно не свойственные для РФ, включая малярию, лихорадки денге, Чикунгунья, зика, долины Рифт и ряд энцефалитов.

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