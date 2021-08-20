Туляремия, энцефалит, лихорадка: какие инфекции передаёт укус комара

Через укус комара человеку могут передаваться туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадка Западного Нила, Батаи, Синдбис, Леса Семлики и ряд других свойственных для России инфекций. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным Роспотребнадзора, через укус комара человеку может
Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей <...> туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, Леса Семлики, — говорится в сообщении ведомства.
Также комары могут передавать инфекции, совершенно не свойственные для РФ, включая малярию, лихорадки денге, Чикунгунья, зика, долины Рифт и ряд энцефалитов.
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