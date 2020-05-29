В Москве ещё на 14 дней продлили режим самоизоляции. Запертые в квартирах люди не только испытывают психологический дискомфорт, но и рискуют здоровьем. Число пациентов с тромбозом глубоких вен за последние два месяца выросло в несколько раз, отмечают тревожную тенденцию врачи-флебологи. Этот диагноз грозит серьёзными проблемами со здоровьем, вплоть до внезапной смерти.

После введения режима самоизоляции на 20–30% выросло число пациентов с тромбозами поверхностных и глубоких вен (сгустки крови внутри кровеносных сосудов), сообщил в беседе с NEWS.ru врач-флеболог Сергей Дробязго. Его коллега Татьяна Ватолина подтверждает тревожную статистику: за два месяца режима самоизоляции количество пациентов с тромбозом вен нижних конечностей увеличилось в несколько раз. Врачи связывают это в первую очередь с недостатком двигательной активности граждан.

Доказано, что один из основных факторов риска возникновения тромбоза, помимо травм, — снижение двигательной активности. Именно по этой причине тромбы нередко образуются после перелома конечности, когда человек оказывается обездвиженным определённое время. Сергей Дробязго врач-флеболог врач-флеболог

Мышцы выполняют в организме функцию «насоса», который качает кровь по венам. В норме они должны перегнать сотни литров в день. Если человек сидит неподвижно, то мышцы не работают, сообщил врач. В этом случае происходит сгущение крови и формирование сгустков, в несколько раз увеличивается вероятность появления тромбозов вен. Особенно это касается пожилых людей, у которых и так в силу возраста кровообращение замедленное.

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Для профилактики возникновения заболевания необходимо совершать по 8–10 тысяч шагов, отмечает Сергей Дробязго. Сейчас эту норму не выполняет практически никто. Запертые в квартирах люди защищены от коронавируса, но рискуют подхватить другие болезни.

Тромбоз вен может привести к долговременным негативным последствиям. Образовавшийся сгусток перекрывает поток крови в сосудах, а значит, мешает поступлению кислорода и других веществ к внутренним органам человека. Если же тромб отрывается от места формирования и начинает движение по кровеносному руслу, возникает ещё более опасная ситуация. Он закупоривает сосуд, и ток крови прекращается. Это приводит к инфаркту, инсульту, лёгочной тромбоэмболии, которые становятся причиной смерти.

Варикозное расширение вен нижних конечностей — ещё одна опасность малоподвижного образа жизни, добавила врач-флеболог Татьяна Ватолина. У людей с этим диагнозом нарушается работа клапанов вен, которые контролируют направление тока крови. Из-за этого в них происходит чрезмерное накопление жидкости, под действием которой стенки растягиваются и теряют упругость. Физически болезнь проявляется тяжестью в ногах, утомляемостью, отёками стоп и голеней, ночными судорогами, а также визуальным подкожным расширением вен. Если недуг не лечить, со временем это приведёт к тромбозу вен.

Чтобы не допустить негативных последствий для здоровья, врачи советуют делать специальную гимнастику и по возможности чаще ходить хотя бы по квартире. Также важно обратить внимание на питание. Необходимо включать в ежедневный рацион продукты, содержащие витамины A, B, С, Е, РР, а также микроэлементы — кальций, цинк, железо, рутин, медь. Они укрепляют сосуды и улучшают кровообращение.

Также для здоровья важно отсутствие лишнего веса, потому что он даёт дополнительную нагрузку на вены. Лишний вес — одна из причин нарушения работы венозных клапанов.