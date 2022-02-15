Трихолог рассказала, почему у людей начинают выпадать волосы

Единственный способ решить проблему выпадения волос — ускорить процесс их роста, рассказала NEWS.ru врач — дерматолог-трихолог Татьяна Егорова. Однако эксперт подчеркнула, что обратить процесс облысения вспять нельзя. Спикер добавила, что недуг развивается на фоне нехватки железа или высокого уровня кортизола.

Нехватка железа или высокий уровень кортизола, либо это постковидная проблема. Допустим, постковидное выпадение мы остановить не можем. Повреждённые фоликуллы выпадут, и ничего мы с этим не сделаем. Единственное, что можно сделать — ускорить процесс роста волоса. Делается мезотерапия, витаминотерапия. Так что причин выпадения волос множество, и надо решать причину этого. Кстати, от этого одинаково страдают как женщины, так и мужчины, — отметила Егорова.

Коронавирус нарушает питание волосяного фолликула и работу сосудов, что приводит к выпадению волос. Лечение этого состояния зависит от типа выпадения, рассказала трихолог и косметолог Елена Левченко. Самое распространённое, по её словам, — диффузное, длящееся 100–120 дней.

Она добавила, что коронавирусная инфекция также негативно влияет на состояние кожи, поэтому врач-косметолог для её восстановления должен предложить детоксикацию, восстановление водного баланса и барьерных функций, также уход для ускорения восстановительных процессов и обновления клеток. Левченко сообщила, что помогают восстановлению кожи глутатион, витамин С, карнозин и антиоксидантный комплекс активный кислород.

Ранее главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев сообщил, что синдром выпадения волос встречается у 40% переболевших коронавирусом. Это алопеция, добавленная в первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19.