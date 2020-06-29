Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали эффективность

https://static.news.ru/photo/b5baf99a-ba8b-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, это самые продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты.

В настоящее время над вакцинами нового поколения в центре работают более 100 сотрудников в разных группах, сообщает РИА Новости.

Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту — это и есть самая большая сложность, — уточнил Максютов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 100 мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призывают признать вакцины против коронавируса «общим благом» и сделать их бесплатными и доступными для всех жителей мира. Об этом сообщает Центр Юнуса. Обращение адресовано, в частности, мировым лидерам, руководству ООН и ВОЗ.