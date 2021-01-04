Травматолог рассказал о самых частых травмах россиян во время каникул

https://static.news.ru/photo/00d6d940-4f19-11eb-a5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Травмы и ранения, полученные при неосторожном обращении с пиротехническими изделиями, а также при падениях, лидируют в списке обычных для новогодних праздников повреждений, рассказал врач-травматолог Артём Катулин.

Для того чтобы не навредить здоровью во время каникул, необходимо, во-первых, при использовании пиротехники тщательно изучить инструкцию к изделию и следовать ей, передаёт RT.

Они могут отлететь в разные стороны, взорваться у вас в руках. Можно получить ожоги глаз, какие-то другие травмы, — предупредил врач.

Состояние алкогольного опьянения грозит падениями с высоты, переломами и травмами головы. Но получить перелом можно и во время активного отдыха без алкоголя, например, катания на коньках или лыжах.

При выезде на природу зимой необходимо иметь при себе аптечку, в которой должны быть гемостатики (кровоостанавливающие средства) и средства для иммобилизации (фиксации) сломанных конечностей, что позволит оказать первую помощь пострадавшему по дороге в больницу или во время ожидания скорой, резюмировал Катулин.

Как писал NEWS.ru, 4 января в Приморье спасатели эвакуировали с горы Ливадийская женщину, получившую травму при восхождении. По данным ГУ МЧС по региону, туристка 1990 года рождения получила в походе травму, которая не позволила ей двигаться дальше самостоятельно. С ней находился её супруг.