Травматолог назвал симптомы разрыва мышцы Травматолог Перетолчин выделил четыре симптома разрыва мышцы

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Сильная боль, судороги, появление сильного отека или синяка являются симптомами разрыва мышцы рассказал NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин. Еще одним симптомом, по его словам, считается затруднение двигательной активности, либо невозможность совершения какого-либо движения у поврежденной мышцы.

При разрыве мышц требуется от 4 до 12 недель для лечения и восстановления. Мышцы могут срастись неправильно и сформировать пожизненный дефект. Так же, если не долечить, то возможно осложнение в виде повторной травмы, — отметил доктор.

Ранее Перетолчин рассказал, что для помощи человеку, который порвал мышцу, необходимо приложить к месту травмы холод. Кроме того, по рекомендации врача, следует прекратить любые телодвижения. По его словам, чаще всего подобные травмы получают люди, склонные к низкой физической активности, нетренированные и малоподвижные.