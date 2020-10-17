Тиньков рассказал о состоянии после пересадки костного мозга

https://static.news.ru/photo/281514a8-1072-11eb-951d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/olegtinkov

52-летний бизнесмен Олег Тиньков, заболевший лейкемией в острой форме, рассказал, что через 100 дней после пересадки костного мозга чувствует себя нормально.

Самочувствие — ок, но гемоглобин 80 (при норме в 130–160 граммов на литр. — NEWS.ru.), так как меняется группа крови с В- на А+, как у донора, — написал Тиньков на своей странице в Instagram.

Он заявил, что приступил к созданию фонда в сфере благотворительности.

Хочу и надеюсь выжить и уже со следующего года начать заниматься проблемой донорства в стране, иначе жена продолжит, — написал бизнесмен.

Тиньков рассказал, что в России умирает около 5 тысяч людей, которые не получают трансплантацию стволовых клеток. Он упрекнул олигархов в том, что они «скупили пол-Лондона», но не создают благотворительные фонды в России. Тиньков подчеркнул, что благотворительностью занимаются только предприниматели, «не выросшие на приватизации и бывших активах СССР, а построившие бизнес с нуля».

Стыдно, — отметил бизнесмен.

NEWS.ru писал, что ранее Тиньков показал видео, как ему пересаживали костный мозг. На кадрах видеозаписи бизнесмен лежит в палате под капельницей, именно с помощью неё проходит процедура. Мужчина объяснил, что вокруг этой процедуры существует множество стереотипов, поэтому люди её боятся.

Острую лейкемию у Тинькова диагностировали в октябре 2019 года. Публичное заявление бизнесмен сделал только 6 марта.