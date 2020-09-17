Случайная находка: россияне массово отправились сдавать тесты на ВИЧ

Россияне значительно чаще стали обследоваться на антитела к ВИЧ-инфекции. Специалисты связывают это с широкой информационной программой, благодаря которой с каждым годом всё больше граждан узнают о заболевании. О том, почему жители России начали интересоваться ВИЧ и возможна ли здоровая беременность при положительном статусе — в материале NEWS.ru.

В 2015 году обследование на антитела к ВИЧ-инфекции прошли 28,3 млн россиян. В 2019 году на тестирование решились уже 40,6 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Повышение интереса россиян к обследованию на антитела к ВИЧ связано с активным распространением информации об этой инфекции. Например, людям на улице раздают соответствующие листовки и буклеты. Кроме того, по теме стали активнее высказываться блогеры и инфлюенсеры. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Немаловажную роль сыграло и то, что в Москве начала проходить неделя тестирования на ВИЧ. В рамках мероприятия горожане могут послушать лекции о профилактике заболевания, проконсультироваться со специалистами, а также обследоваться на наличие инфекции. Кроме того, с каждым годом всё больше врачей предлагают пациентам пройти тестирование на антитела, поясняет терапевт.

Самая активная кампания по распространению информации о ВИЧ шла в период с 2016-го по 2018 год, отмечает Кондрахин. По мнению специалиста, сыграло то, что внимание на проблеме акцентировал руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Благодаря активной информационной кампании многие россияне уже знают, что причиной заражения ВИЧ может стать даже один незащищённый случайный половой контакт. Осознавая это, они с большим желанием идут проходить обследование — люди пытаются обезопасить себя и своих партнёров. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

При этом нужно понимать, что многие россияне сдают тест на ВИЧ по назначению врача — к примеру, перед операцией — или же в связи с необходимостью предоставить соответствующую справку по месту работы. В частности, речь идёт о медиках, а также людях, которые работают с детьми и в сфере общественного питания Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

По этой причине нередко человек узнаёт о своём положительном статусе совершенно случайно, поясняет Ерофеева. Сдать же тест по собственному желанию врач рекомендует людям, которые употребляли инъекционные наркотики, прибегали к незащищённым половым связям или же стали слишком часто болеть. Однако следует понимать, что на протяжении первых четырёх месяцев после заражения анализ может показать ложноотрицательный результат. По этой причине специалист рекомендует пройти обследование несколько раз.

Беременность с ВИЧ

В России довольно много женщин, которые беременеют и рожают со статусом ВИЧ, отмечает Ерофеева. За такими роженицами и их детьми ведётся наблюдение. Женщинам, в частности, назначаются химиотерапевтические препараты. Риск развития патологий у плода в связи с этим не повышается, добавила специалист. При этом после родов матери рекомендуется не прибегать к грудному вскармливанию — в молоке может присутствовать вирус. Он может стать причиной заражения ребёнка в случае, если ВИЧ ему всё-таки не передался от матери в утробе. Таких случаев мало — до 7–12% — но они есть.

Если же положительный статус имеет мужчина, а женщина здорова, то зачатие обычным путём врачами не рекомендуется. В таком случае беременность наступает благодаря ЭКО с использованием «отмытой» спермы мужа или же биоматериала донора.