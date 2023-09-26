Терапевт рассказала, почему подросток погиб от ОРВИ Терапевт Лазуренко: коронарная патология могла привести к смерти подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ОРВИ могла привести к летальному исходу подростка, который скончался в Одинцово из-за резкого повышения температуры при заболевании, заявила News.ru терапевт Наталья Лазуренко. По ее словам, это острое респираторное вирусное воздействие на организм какого-то агента. И если эта «атака» достаточно массированная, то все наши органы и системы находятся в опасности.

Так врач прокомментировала гибель 16-летнего юношу в Московской области, о которой ранее сообщал Telegram-канал Mash. Уточняется, что родители боялись, что их ребенок подхватит сезонную простуду и перевели его на домашнее обучение. Однако он все равно заболел. У него поднялась температура, начался кашель и слабость, мальчик задыхался и бредил. Скорая не смогла ему помочь. Ночью он скончался в своей комнате.

В данном случае может быть острая коронарная патология на фоне вируса, почечная недостаточность. Здесь важно понять, какие не выявленные проблемы были у пациента, какая доза вируса влияла на организм и что за терапию проводил больной, — говорит Лазуренко.

По ее словам, температуру следует сбивать, но если человек занимается самолечением, то подвергает свою жизнь опасности. Самое главное в подобных ситуациях, уточняет она, не ждать до критического момента и не заниматься самолечением, а вызывать врача.

Сейчас мы живем в эпоху странных вирусов, которые оказывают многогранное паталогическое воздействие на организм. Сейчас, например, ходит вирус, который оказывает токсическое влияние на почки, это угрожающее жизни ситуация. И так как мы встречаемся с новыми вирусами, до конца они и их влияние на организм не изучены, — объясняет терапевт.

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