Терапевт назвала случаи, когда прочистить уши сможет только врач Терапевт Чиркова: помощь врача в чистке ушей нужна людям с узким ушным проходом

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Терапевт Ольга Чиркова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что бывают случаи, когда чистка ушей требует вмешательства врача. Так, по ее словам, в помощи специалиста нуждаются люди с повышенным образованием серы или узким ушным проходом.

Они [серные пробки] снижают слух и могут при длительном нахождении в ухе вызвать пролежень. Их надо как можно быстрее удалить, но ни в коем случае не пытаться сделать это самостоятельно. Положительный эффект маловероятен, а вот протолкнуть пробку вглубь к перепонке шанс велик, — сказала врач.

Чиркова посоветовала таким людям обращаться за помощью к отоларингологам. Она объяснила, что врач сможет безопасно промыть ушной проход и убрать из него серу микроинструментом. Также у специалиста можно получить рекомендации по использованию капель для профилактики, добавила терапевт.

Ранее Чиркова рассказала, что ушную раковину и наружный слуховой проход надо просто мыть, как мы моем лицо. По ее словам, попытка вымыть из уха всю серу может только увеличить ее количество. Так, при чрезмерно агрессивной чистке раздражаются церуминозные железы, которые вырабатывают основу серы, пояснила она. Это и приводит к росту ее объема в раковинах.