Терапевт назвал способные вызвать анафилактический шок продукты

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Список продуктов, самых опасных с точки зрения риска возникновения от их употребления анафилактического шока, не так велик, но люди могут не знать о своей индивидуальной реакции на тот или иной продукт, сказал врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая» Леонид Звонков.

Самые мощные аллергены: арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки, — перечислил врач в интервью «Вечерней Москве».

Ранее сообщалось, что в Москве на собственной свадьбе погибла невеста. По свидетельствам очевидцев, у неё развился анафилактический шок. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти девушку. Врач скорой помощи Михаил Каневский подтвердил, что при отсутствии под рукой гормональных препаратов, спасти человека нельзя.

Человек может всю жизнь принимать анальгин, а на 101-ю таблетку у него будет анафилактический шок. В продуктах было какое-то вещество, на которое у девушки была аллергия, а она не знала об этом. От количества съеденного аллергия не зависит, даже маленький кусочек пищи может вызвать отёк Квинке, — отметил специалист.

Звонков рассказал, что в России и за рубежом продаётся препарат-автоинъектор, похожий на ручку с иглой, в шприце содержится адреналин, который позволяет снять состояние шока моментально. Он объяснил также, что на профосмотрах врачи не выдают людям направления на сдачу тестов на аллергены, а сам человек может не знать о своей реакции на какой-то продукт, поэтому заранее защититься от потенциальной проблемы нельзя.

Врач скорой помощи добавил, что иногда люди умирают в креслах стоматологов из-за введения им уже «знакомого» организму анестетика, и отследить аллерген заранее невозможно.

Как писал NEWS.ru ранее, скончавшаяся во время собственной свадьбы в Москве невеста страдала от аллергии на орехи. 25-летняя Александра съела на праздничном банкете несколько конфет, в составе которых был запрещённый для неё продукт. Свадьбу отмечали на территории усадьбы Царицыно. После регистрации молодожёны и их близкие пошли гулять по любимым местам. Потом они отправились в ресторан, где уже были накрыты праздничные столы.