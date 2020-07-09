С распространением коронавирусной инфекции в России в очередной раз заговорили о важности телемедицинских технологий. В условиях самоизоляции и перепрофилирования медучреждений доступность помощи снизилась. Сейчас, когда многие ограничения сняты, проблема не теряет актуальности, — переболевшим COVID-19 по-прежнему необходима дистанционная реабилитация. О том, с какими сложностями столкнулись создатели такого проекта, выяснял NEWS.ru.

Представители всероссийского союза пациентов рассказали о результатах собственного опроса, который отражает отношение россиян к телемедицине. Около 77% больных заявили о желании «иметь онлайн-канал связи со своим врачом, чтобы задавать ему вопросы и гарантированно получать ответы». Также 36% пациентов сообщили о готовности проходить реабилитацию после заболеваний в дистанционной форме, 15% из них сказали, что согласны за это заплатить.

С распространением COVID-19 о важности телемедицины заговорили по-новому. Так, переболевшие новым вирусом в средней и тяжёлой формах нуждаются в восстановлении организма. Недавно в России был создан проект по дистанционной реабилитации пациентов после коронавируса. В него привлекли специалистов Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ.

На безвозмездной основе врачи проводят с пациентами дыхательную гимнастику, различные аэробные упражнения. Также они оказывают нейро-психологические консультации, так как у больных нередко возникают психосоматические проблемы.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

У 92% пациентов из более чем 300, которые прошли реабилитацию после COVID-19 в режиме онлайн, был зафиксирован положительный результат, об этом сообщил исполнительный директор Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ.

Мы столкнулись с ситуацией, что пациент выписан из стационара и отправлен на месячный карантин. Из-за этого он не может посетить никакого доктора. Возникает вопрос: как ему в таких условиях пройти курс реабилитации. Технологии телемедицины в этом направлении необходимо развивать. Анатолий Фесюн исполнительный директор Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ исполнительный директор Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ

Реабилитация после COVID-19 необходима людям, которые перенесли инфекцию в средней или тяжёлой форме и находились в реанимации, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Василий Штабницкий. У таких пациентов сохраняется длительная одышка и другие симптомы заболевания. Однако восстановление, проходящее исключительно в онлайн-режиме, неэффективно, отметил врач.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В существующих клинических рекомендациях отображено, что первые реабилитационные сессии нужно проводить в стационаре. Ещё в момент, когда человек болеет. Его необходимо обучать определённым упражнениям и движениям. В дальнейшем он может проводить эти занятия дома. Василий Штабницкий врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук

Если же реабилитация проходит только в онлайн-режиме, пациент рискует допустить массу ошибок. Он провёл аналогию с фитнес-упражнениями, которые без присмотра тренера могут быть неэффективными.

Для многих онлайн-беседы с врачом стали единственным доступным лечением в изоляции. Один из создателей проекта, генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман в беседе с NEWS.ru назвал платформу «прототипом» более современного и продуманного сервиса, который появится в будущем. Развитию телемедицинских технологий препятствуют минимум две проблемы, считает он.

Пока не ясно, как сервис будет оплачиваться. Пока врачи читают дистанционные лекции безвозмездно, жертвуя рабочим временем. Это должно быть включено в ОМС. Второй момент — телемедицина сильно ограничивается законодательством. Мы видим много неоднозначных трактовок, в рамках которых развивать проект сложно. Борис Зингерман генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний»

Разработчики из «Национальной базы медицинских знаний» с проектом по оказанию телемедицинских услуг стали резидентами «Сколково». Они надеются создать «масштабную систему по разносторонней реабилитации», которая будет включать не только коронавирус, но и другие заболевания.