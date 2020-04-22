Один из агрегаторов такси начал проводить проверку на COVID-19 водителей, подключённых к сервису. Первое тестирование прошло в одном из столичных таксопарков, сотрудничающих с агрегатором. В дальнейшем тестирование предполагают расширить и на другие таксопарки.