Так худела Пугачёва: Разин раскрыл секрет «идеальной диеты»

https://static.news.ru/photo/bc35975e-c51b-11ea-ad96-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: razin_andrei_lm/instagram.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поделился «идеальной диетой», с помощью которой смог сбросить 46 килограммов. Главный плюс, по его словам, заключается в том, что можно не отказывать себе в лакомствах и есть «всё, что угодно».

Главное требование — питаться порционно, не более 200 граммов еды за раз. Новый приём пищи — через три часа. После шести часов вечера есть нельзя вообще, можно только пить воду. Каждый понедельник — разгрузочный день.

Разин отметил, что организму, прежде всего, нужен витамин D, а он в большом количестве содержится в печени трески. Поэтому каждый день продюсер начинает с бутерброда с печенью.

Впрочем, кое от чего отказаться всё-таки придётся — это сахар и алкоголь.

Я худею уже почти полтора года. Работаю с диетологом, который консультировал Аллу Пугачёву, когда она пришла в окончательную форму, — цитирует Разина KP.ru

Диета дала продюсеру впечатляющий результат. Он похудел с 153 до 107 килограммов. В планах — продолжать придерживаться диеты и прийти в идеальную форму ради выступлений с «Ласковым маем». Он добавил, что вернуться «в хороший концертный вид», чтобы выступать вместо Юрия Шатунова, с которым у продюсера судебные тяжбы, стало настоящей мотивацией для такой метаморфозы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Шатунов отстоял в суде право исполнять песни «Ласкового мая», однако Разин назвал такое решение Фемиды чушью.