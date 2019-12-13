Ежегодно в России рождается до семи тысяч детей при помощи суррогатных мам. В стране остаётся небольшая часть из них (300–400 малышей), остальных — увозят за рубеж, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru российский политический и общественный деятель, экс-сенатор, автор закона о запрете суррогатного материнства Антон Беляков. Чаще всего в поисках мамы-«инкубатора» приезжают жительницы Италии и Германии, отметил он. Суррогатное материнство в этих странах запрещено законом.

Существование этой тенденции подтвердили NEWS.ru в Ассоциации медицинского туризма. Жительницы Западной и Южной Европы приезжают в Россию, чтобы воспользоваться услугами суррогатного материнства. За вынашивание чужого ребёнка женщина-инкубатор получает в среднем миллион рублей, или 13 тысяч евро. Для европейца это небольшая сумма.

По информации Белякова, значительная часть суррогатных мам в России — это приезжие из постсоветского пространства: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Часто женщины соглашаются выносить чужого ребёнка за весьма скромный гонорар. Для них это единственная возможность заработать. При этом лишь ничтожная часть клиенток обращается к услугам суррогатной матери из-за невозможности родить самостоятельно по состоянию здоровья. Основная масса — пары нетрадиционной сексуальной ориентации и обеспеченные дамы, которые «просто не хотят портить фигуру». Всё это, по мнению Белякова, «абсолютно недопустимо».

Это классическая ситуация торговли людьми. Ребёнок — это не предмет торговли. Это отдельная личность. В данном случае его права нарушены в первую очередь. Поэтому в том виде, в котором оно существует сейчас, суррогатное материнство нужно запретить. Антон Беляков российский государственный, политический и общественный деятель российский государственный, политический и общественный деятель

imago stock&people/Global Look Press

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о запрете суррогатного материнства в России, внесённый ещё в 2017 году, когда Беляков был сенатором.

Он предлагает разрешить вынашивать чужих детей лишь на безвозмездной основе и в рамках одной семьи. Например, чтобы племянница оказывала такую услугу тёте или одна сестра другой. Тогда ни у кого из участников не будет психологической травмы. Кстати, похожие правила прописаны в конституции многих стран — Дании, Израиля, Канады, некоторых штатов США.

Собеседник NEWS.ru предположил, что законопроект будет отклонён, потому что у него много противников. Так, например, депутат Госдумы РФ от Якутии, замруководителя парламентской фракции «Справедливой России» Федот Тумусов сообщил NEWS.ru, что полностью поддерживает практику суррогатного материнства.

Я думаю, если есть проблема её надо решать. Если невозможно иметь детей, то можно воспользоваться новыми технологиями. Голосовать за подобный закон я не буду. Федот Тумусов Депутат Госдумы РФ от Якутии Депутат Госдумы РФ от Якутии

В социальных сетях множество групп, посвящённых суррогатному материнству в России. Например, во «ВКонтакте» их более десятка. Пользователи многих аккаунтов дублируют свои записи на «стенах» нескольких сообществ. Например, пользователь под ником «Елизавета Пономарёва» предлагает стать суррогатной мамой.

Рассматриваю как частичный, так и полный переезд с семьёй, — пишет пользователь. За услугу она просит 1.2 млн рублей плюс содержание — 30 тысяч рублей в месяц.

Большинство женщин не захотели отвечать на вопросы NEWS.ru, согласилась поговорить лишь одна девушка под ником «Оксана Сурмама», которая также является администратором одного из сообществ. О собственной истории она умолчала. Зато подтвердила тренд на туристические поездки за ребёнком в Россию. Правда, делают это чаще китаянки, чем европейки, утверждает она. Также Оксана отметила, что решение нанять суррогатную маму в абсолютном большинстве случаев — не модное веяние, а вынужденная необходимость.

Воспользоваться услугами суррогатной матери приезжают в Россию много иностранцев — подтвердила существующую тенденцию куратор центра суррогатного материнства в Новосибирске Ольга Патрина. В последние годы отмечается преобладание китайцев над другими иностранцами, тоже констатировала она. В этой стране юридический статус суррогатного материнства в законодательстве не зафиксирован. Возникает много сложностей на всех этапах.

Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

В России законы в отношении суррогатного материнства — одни из самых либеральных в мире. Например, от рождения ребёнка до получения документов у китайцев проходит примерно 10–14 дней. После чего семья увозит младенца домой.

Как рассказали сотрудники центра, чаще всего жители Поднебесной хотят двойню. Недавно в центр суррогатного материнства обратилась китайская супружеская пара в возрасте. Из-за перенесённого тяжелого заболевания у женщины не было матки. Супруги нашли суррогатную мать в России, и через год счастливые родители улетели с двумя мальчиками-близнецами.

Ребёнок, рождённый суррогатной мамой, родителям обходится в среднем в 2,5–2,8 млн рублей — цены разнятся в зависимости от региона. Эта сумма включает в себя гонорар женщине — примерно 1 млн рублей, расходы на анализы, одежду беременной, её питание, ежемесячное содержание.

Желающих стать суррогатными матерями в последнее время становится всё больше. Главная причина — сложная экономическая обстановка в стране, объясняет Ольга Патрина. Для женщин часто это единственный шанс заработать приличную сумму.

Чаще всего девочкам нужны деньги на приобретение жилья или закрытия ипотеки. За миллион можно купить небольшую студию в Новосибирске. Помню, одна из суррогатных мама потратила свой миллион на обучение за границей, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Ещё одна — лечила маму от тяжёлого заболевания. Ольга Патрина, куратор центра суррогатного материнства в Новосибирске куратор центра суррогатного материнства в Новосибирске

А вот гостей из постсоветских республик — Киргизии, Таджикистана, Узбекистана среди суррогатных мам, по её словам, напротив крайне мало.

Главным противником суррогатного материнства в России остаётся РПЦ. В недавнем интервью одному из федеральных телеканалов глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что продолжение рода — это «богоугодное дело, а не поход в супермаркет» и хотя «рождение ребёнка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства её достижения».