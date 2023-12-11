Стоматолог рассказал, в каких случаях от кариеса можно умереть Стоматолог Лосев: запущенные случаи кариеса могут привести к смерти пациента

Фото: из личного архива Владимира Лосева

Запущенные случаи кариеса могут закончиться для пациента смертью, заявил NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. По его словам, тяжелые воспалительные процессы рискуют перейти в мягкие ткани головы и шеи. Все дело в том, что запущенный кариес приводит к пульпиту (воспалению нерва внутри зуба), пояснил он. Следующий этап этого процесса — периодонтит, когда воспаление выходит за пределы зуба, предупредил врач.

Далее этот процесс выходит в пародонт, то есть в околозубные ткани. Там образуются так называемые кисты (очаги воспаления в костной ткани челюсти), свящи (воспалительные ходы, которые проходят сквозь кость и десну) и/ или десневые карманы (пространство, образующееся между десной и зубом, когда заболевание десен прогрессирует), — сказал стоматолог.

Лосев предупредил, что после того как воспаление распространяется внутри кости, дальнейшее его поведение абсолютно непредсказуемо. Например, это может привести к остеомиелиту — масштабному воспалению внутри костной ткани, которое порой имеет самые тяжелые последствия.

Помимо этого, в особо запущенных случаях могут начинаться абсцессы и флегмоны. Это тяжелые воспалительные процессы уже в мягких тканях головы и шеи, которые могут потребовать вмешательства открытым доступом — с разрезом по коже. В определенных случаях они могут привести к смерти, — предупредил стоматолог.

Ранее Лосев рассказал, что тяжелую форму кариеса можно распознать по самопроизвольной и простреливающей боли. По его словам, она может проистекать не из области одного зуба, а разливаться по всей стороне челюсти или отдавать в другую челюсть.