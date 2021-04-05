Стоматолог назвал заболевания, на которые указывает дискомфорт в зубах

https://static.news.ru/photo/2502f16c-96a1-11eb-a742-96000091f725_660.jpg Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал, с чем может быть связан дискомфорт в зубах.

По его словам, на ощущения в зубах может влиять гайморит, так как они находятся очень близко к гайморовым пазухам. Также дискомфорт в верхней челюсти могут создавать онкологические заболевания, возникающие в гайморовой пазухе.

Специалист также отметил, что погода не должна оказывать влияние на зубы.

Изменения погоды (давление, температура, влажность) напрямую на заболевания и ощущения в зубах никакого влияния не оказывают. Разве что холодные температуры могут увеличивать симптомы некоторых заболеваний полости рта, — отметил Янушевич.

Он уточнил, что такое случается при остром и хроническом пульпите, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее стоматолог Алексей Антипенко дал советы по выбору зубной пасты, По его словам, чтобы правильно подобрать зубную пасту, нужно понимать, какие функции ей предстоит выполнять.