Стоматолог назвал заболевания, на которые указывает дискомфорт в зубах

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал, с чем может быть связан дискомфорт в зубах.
По его словам, на ощущения в зубах может влиять гайморит, так как они находятся очень близко к гайморовым пазухам. Также дискомфорт в верхней челюсти могут создавать онкологические заболевания, возникающие в гайморовой пазухе.
Специалист также отметил, что погода не должна оказывать влияние на зубы.
Изменения погоды (давление, температура, влажность) напрямую на заболевания и ощущения в зубах никакого влияния не оказывают. Разве что холодные температуры могут увеличивать симптомы некоторых заболеваний полости рта, — отметил Янушевич.
Он уточнил, что такое случается при остром и хроническом пульпите,
Как писал NEWS.ru, ранее стоматолог Алексей Антипенко дал советы по выбору зубной пасты, По его словам, чтобы правильно подобрать зубную пасту, нужно понимать, какие функции ей предстоит выполнять.