Стандартные маски практически не защищают детей от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4260c846-34a5-11eb-b776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стандартные медицинские маски защищают детей от коронавируса как минимум на 40–50% хуже, чем взрослых. И это лишь при корректном использовании, которого малыши придерживаются достаточно редко. Использование ребёнком данного изделия создаёт лишь иллюзию безопасности, что несёт большие риски во время пандемии. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Обычная медицинская маска для ребёнка очень велика. Средство индивидуальной защиты плохо прилегает к его лицу, оставляя частицам вируса возможность для проникновения в дыхательные пути, пояснил специалист. Однако более страшно то, что ребёнку крайне неудобно ходить во взрослой маске — она может не только лезть ему на глаза, но и сильно натирать нежную кожу из-за большого размера. В таком случае дети чаще всего начинают приспускать маску или вовсе снимать её на какое-то время. При таких обстоятельствах степень защиты ребёнка от коронавируса стремится к нулю, пояснил Кондрахин.

По этим причинам врач рекомендует покупать специальные детские маски, которые будут плотно прилегать к лицу ребёнка и не доставлять ему такой сильный дискомфорт.

В идеале следует остановить свой выбор на респираторах для детей, отмечает специалист. Это средство индивидуальной защиты обеспечивает лучшую защиту от коронавируса, чем обычные маски. Кроме того, носить такое изделие ребёнку будет удобнее всего. За счёт своей куполовидной формы это средство защиты даст малышу возможность спокойно разговаривать, а также не будет натирать нос и подбородок.

О существовании детских масок, а тем более респираторов, мало кто знает. И вопросу защиты детей уделяется меньше внимания. Порой можно увидеть, как родители надевают ребёнку стандартную маску или вовсе оставляют малыша без средства защиты. Это крайне опасно. Ведь даже если ребёнок перенесёт коронавирус бессимптомно, он может передать его представителям старшего поколения. В частности, пенсионерам, которые часто переносят заболевание в тяжёлой форме, — заявил Кондрахин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большая часть населения перестанет носить защитные маски лишь через пару лет. Такое заявление сделал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.