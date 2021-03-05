Стафилококк и синегнойная палочка: чем можно заразиться в больнице

Инфекции подстерегают людей повсюду — в транспорте, в магазине, в офисе. Но главными очагами их распространения традиционно являются медицинские учреждения. Ложась в больницу, можно в комплекте с основным недугом получить побочный. Воспаление лёгких, пиелонефрит, цистит провоцируют опасные бактерии. Они витают в воздухе и находятся на поверхностях. NEWS.ru спросил практикующих врачей, кто заражается госпитальными инфекциями чаще всего и как снизить вероятность инфицирования.

В России примерно 5–10% пациентов стационаров заражаются внутрибольничными инфекциями. Они занимают десятое место в списке самых распространённых причин смерти, сообщил NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. Чаще других больничная зараза пристаёт к детям и пожилым людям, а также к тем, кто долго лежит в стационаре. В особой группе риска находятся пациенты с иммунодефицитами и онкобольные.

Самыми опасными являются бактериальные инфекции, заявил эксперт. Они «идут в наступление» двумя путями — попадают в рану, вызывая гнойные воспаления, или поражают внутренние органы. Под ударом могут оказаться почки, мочевой пузырь, лёгкие, уши. Через несколько дней пребывания в стационаре у человека может развиться пиелонефрит, цистит, а также воспаление лёгких.

Инфекция считается госпитальной, если она впервые проявилась через двое суток и более после поступления человека в больницу. Важно, чтобы изначально отсутствовали клинические проявления, а обследования показали отрицательный результат. Например, лёгкие человека при поступлении были «чистыми» на флюорографии и КТ, а после нескольких дней нахождения в стационаре у него развилась пневмония.

Всего существует более 200 видов госпитальных инфекций. Какая из них попадёт в организм человека, зависит от типа медицинского учреждения. Например, в роддомах распространены стафилококковые возбудители, тогда как пациенты в отделении травматологии рискуют заразиться пневмонией, сообщил NEWS.ru председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв. Из-за повреждения конечностей возникает тромбоэмболия лёгочной артерии, на её фоне появляется воспаление.

Уже через три дня пребывания человека в больнице его микрофлора существенно меняется, сообщил профессор. В организме поселяются «больничные» бактерии, которые отличаются особой агрессивностью и выносливостью. Многие антибиотики им не страшны, как и средства бытовой химии. Например, на поручнях в метро может присутствовать синегнойная палочка. Она полностью исчезает с рук после мытья. Больничную же её «родственницу» даже хлорсодержащими жидкостями не всегда можно уничтожить.

Потенциально они (больничные бактерии. — NEWS.ru) могут вызывать болезнь у любого. Ведь человек дышит воздухом, касается поверхностей, взаимодействует с другими людьми. В действительности же один заболеет, а другой — нет. Это зависит от общего состояния здоровья. Павел Воробьёв председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор

Simone Brandt/Imagebroker.com/Global Look Press

Сам пациент в силах защитить себя от внутрибольничных инфекций. Главное правило — чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, особенно после посещения мест общего пользования, отмечает Евгений Тимаков. Физические контакты с другими людьми следует ограничить.

Чаще всего эти бактерии передаются через руки, например, когда один человек схватился за ручку туалета, потом другой. Во внешней среде они очень устойчивые. Также через рукопожатия можно легко заразиться. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Силы мировой фармацевтической и химической промышленности направлены на поиск антисептиков, которые могут убивать все госпитальные инфекции. Также разрабатываются антибиотики, способные с ними справиться. В больницах уже сегодня есть антибактериальные средства из «группы резерва». Врачи применяют их в исключительных случаях, когда остальные препараты не помогают.

В медицинских учреждениях используются специальные аппараты для очистки воздуха, чтобы снизить вероятность попадания инфекции воздушно-капельным путём.

К стерилизации воздуха и поверхностей в больницах следует подходить с умом. Излишняя чистота, наоборот, способствует распространению госпитальных инфекций, сообщил Павел Воробьёв. Она «тренирует» патогенную микрофлору, которая становится более агрессивной и провоцирует тяжёлые патологии. По мнению врача, в вопросах чистоты и стерильности нужно найти «золотую середину». Для России может оказаться полезным опыт стран Западной и Северной Европы. В больницах там проводится санобработка, но без фанатизма, например в палаты пускают людей в уличной одежде и без бахил.