Список потенциально опасных антисептиков дополнили в США

Регулятор в США расширил список брендов санитайзеров, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания метилового спирта. По мнению специалистов Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, смертельно опасными являются 59 антисептиков для рук, выпускаемых 11 компаниями.
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Агентству известно о взрослых и детях, глотавших санитайзеры для рук с содержанием метилового спирта, что недавно приводило к нежелательным последствиям, включая слепоту, госпитализацию или смерть, — отметили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первые экспортные поставки антисептиков стартовали в России. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. В его ведомстве уточнили, что дезинфекторы в аэрозольной упаковке компании «Арнест» направят в Объединённые Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива. Экспорт этой продукции начался после того, как удалось насытить средствами индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19 российский рынок.
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