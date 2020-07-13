Список потенциально опасных антисептиков дополнили в США

https://static.news.ru/photo/effc07e2-c55e-11ea-8156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Регулятор в США расширил список брендов санитайзеров, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания метилового спирта. По мнению специалистов Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, смертельно опасными являются 59 антисептиков для рук, выпускаемых 11 компаниями.

Об этом сообщает телеканал CBS News. Отмечается, что в дополненном списке оказались десять наименований санитайзеров, произведённых в Мексике. Часть их отозвана или рекомендована к отзыву. Внимание американского управления к антисептикам вызвано участившимися случаями, когда в них находят метиловый спирт, хотя написано, что они созданы на основе этилового спирта.

Агентству известно о взрослых и детях, глотавших санитайзеры для рук с содержанием метилового спирта, что недавно приводило к нежелательным последствиям, включая слепоту, госпитализацию или смерть, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые экспортные поставки антисептиков стартовали в России. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. В его ведомстве уточнили, что дезинфекторы в аэрозольной упаковке компании «Арнест» направят в Объединённые Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива. Экспорт этой продукции начался после того, как удалось насытить средствами индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19 российский рынок.