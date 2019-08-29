https://static.news.ru/photo/92b654d4-c997-11e9-a113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

В ближайшее время в России может появиться новая специальность — IT-менеджер здоровья, об этом в беседе с News.ru сообщила заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семёнова. Она отметила, что таких специалистов будут выпускать в медицинских вузах.

IT-менеджер здоровья — это врач, который с помощью программного обеспечения различных гаджетов будет моделировать лечение человека и отслеживать состояние его здоровья, сообщила Татьяна Семенова. Похожая специальность уже включена «Атлас новых профессий», составленный Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления «Сколково». Там она называется ИТ-медик. Это специалист, который со создаёт медицинские базы данных и управляет ими.

Будут ли это две разные специальности или одна целая — министр не уточнила. Временные рамки появления новых специальностей, она также не обозначила.

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова.

Трудно обозначать временные рамки развития и внедрения той или иной специальности. Все происходит намного быстрее, чем мы может спрогнозировать. Еще несколько лет назад, мы с вами не знали, что такое боты, а сегодня — это объективная реальность.

Появление еще одной специальности в российской пластической хирургии анонсировала главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья Мантурова. На круглом столе, посвященном новым стандартам пластической хирургии, она заявила о скором появлении специальности дизайнер- архитектор человеческого тела. Это специалист, работающий на стыке науки, технологии и искусства. Предполагается, что его тоже будут выпускать в медицинских вузах.

Это человек, который будет помогать людям в моделировании идеального, по их представлениям, тела, в замене частей конечностей и улучшении внешнего вида. Такой эксперт будет работать в паре с пластическим хирургом.

Появление новых медицинских специальностей возможно в рамках нового образовательного стандарта Минздрава по специальности «Пластическая хирургия»: вместо двухлетнего обучения предусмотрена пятилетняя ординатура с расширенными блоками обучения по смежным специальностям. Как заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, в этом году планируется рассмотреть документ. Не исключено, что с с 2020 года он вступит в силу.