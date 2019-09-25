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Американские учёные выяснили норму потребления грецких орехов, которая позволяет с возрастом меньше набирать вес. Для этого достаточно поедать в день всего 14 граммов.

Свой вывод специалисты сделали, проанализировав данные за 25 лет о диете 145 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health. Эксперимент показал, что у тех...