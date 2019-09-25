Сезон осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой требует обязательного употребления в пищу некоторых специй. Они помогают поддерживать иммунитет и уберечься от инфекций, считают специалисты.
Главной лекарственной приправой они называют сушёную гвоздику. Рекомендуется жевать её, чтобы организм получил компоненты, способные уничтожить многие болезнетворные возбудители, сообщает «
Употребление имбиря поможет укрепить иммунитет. Специю, обладающую противопростудным и антимикробным действием, необходимо добавлять в чай, кофе, овощные, мясные, рыбные блюда, разные соусы.
Тёплое молоко с добавлением куркумы, выпитое на ночь, обеспечит организм куркумином — активным компонентом с противовоспалительными свойствами.
Розмарин считается сильным антиоксидантом — борцом с воспалительными процессами. В свежем виде для усиления иммунитета достаточно употреблять 4–6 г в день, в сушёном — две-три щепотки.
Чеснок действует как иммуностимулятор, увеличивает выработку белых кровяных телец, уничтожает вирусы и опасные бактерии.
Способен защитить от болезней и жгучий перец чили. Содержащийся в нем капсаицин действует как активатор клеток иммунной системы.
Ранее News.ru сообщал, что врач назвала самые бесполезные лекарства для лечения простуды. Для человека нормально болеть около недели, за это время защитные системы организма сами справляются с инфекцией. В связи с этим для лечения простуды не нужно принимать препараты, которые якобы поднимают снизившийся из-за болезни иммунитет, рассказала врач общей практики Ирина Добрецова.